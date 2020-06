La mappa regione per regione dell’epidemia: aggiornamento al 16 giugno

Pubblicato dalla Protezione Civile sul proprio sito l’aggiornamento del bollettino e della mappa regione per regione dell’epidemia da Covid-19 diffusasi in Italia.

Nel pomeriggio, come ogni giorno ormai dall’inizio dell’emergenza, il Dipartimento della Protezione Civile ha aggiornato il quadro sanitario in merito all’epidemia in Italia con il consueto bollettino. Come accade ormai da metà aprile, i numeri rimangono in calo con il peggio che sembra ormai alle spalle. A quasi quattro mesi dall’inizio dell’emergenza i soggetti attualmente positivi sono scesi sotto i 25mila ed i pazienti ricoverati in terapia intensiva sotto le 200 unità. Aumentano esponenzialmente le persone guarite.

Covid-19 Italia, la mappa dell’epidemia regione per regione: dati al 16 giugno, oltre 1.500 guariti da ieri

Rimangono positivi e, dunque, in calo i numeri in merito all’epidemia da coronavirus che ha colpito il nostro Paese. Stando al nuovo bollettino di oggi, martedì 16 giugno, della Protezione Civile, i casi di contagio complessivi dall’inizio dell’emergenza sono saliti a 237.500 (+210). Scendono ancora, invece, gli attualmente positivi che ad oggi risultano essere 24.569 con un decremento di 1.340 unità. Nuovo alleggerimento per le terapie intensive che scendono sotto i 200 ricoveri: 177 in totale, ossia 30 in meno rispetto alla giornata di ieri.

Dati positivi anche per quanto riguarda le persone guarite che, come riporta la nota, salgono a 178.526, ossia 1.516 persone in più di ieri. Infine si aggrava anche il bilancio dei decessi giunto a 34.405 con 34 vittime nelle sole ultime 24 ore.

La mappa dei contagi da Covid-19 regione per regione, secondo i dati forniti sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, aggiornata ad oggi, martedì 16 giugno.

REGIONE – CONTAGI COMPLESSIVI – DECESSI – GUARITI

– Lombardia 92.060 – 16.466 – 60.361;

– Piemonte – 31.090– 4.018 – 24.622;

– Emilia Romagna – 28.097 – 4.209– 22.483;

– Veneto – 19.221 – 1.982 – 16.521;

– Toscana – 10.191 – 1.091 – 8.637;

– Liguria – 9.891 – 1.529 – 8.120;

– Lazio – 7.967 – 814 – 6.024;

– Marche – 6.763 – 994 – 5.168;

– Campania – 4.613 – 430 – 3.910;

– Puglia – 4.516 – 535 – 3.628;

– Trento – 4.448 – 465 – 3.919;

– Sicilia – 3.460 – 280 – 2.374;

– Friuli Venezia Giulia – 3.297 – 343 – 2.855;

– Abruzzo – 3.280 – 457 – 2.355;

– Bolzano – 2.611 – 292 – 2.226;

– Umbria – 1.437 – 77 – 1.342;

– Sardegna – 1.365 – 132 – 1.200;

– Valle d’Aosta – 1.191 – 144 – 1.037;

– Calabria – 1.162 – 97 – 1.029;

– Molise – 439 – 23 – 351;

– Basilicata – 401 – 27 –364.

Confrontando la mappa odierna con quella della giornata di ieri, non sono stati segnalati decessi a Bolzano e Trento ed in nove regioni del nostro Paese. Nessun nuovo caso di contagio, invece, è stato registrato nelle ultime 24 ore a Trento e Bolzano ed in sei regioni.

