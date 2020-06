Lavoro stranieri incentivato da sanatoria prevista nel Decreto Rilancio

La sanatoria, prevista nel Decreto Rilancio ha riguardato la regolarizzazione dei contratti per alcune figure professionali che dividono in due l’Italia

Dall’inizio del mese corrente in Italia alcune categorie professionali hanno presentato richieste di permesso di soggiorno. Si tratta di colf, badanti e contadini stranieri, provenienti per la maggior parte da Paesi in evidenti difficoltà politico-sociali. Ai primi posti nella speciale classifica delle richieste ci sono Marocco ed Egitto

Il 90% circa delle richieste, lanciate a partire dal 1° Giugno sono state prese in esame dal Viminale e riconosciute per i lavoratori del settore domestico nel Nord del Paese e i braccianti del meridione dello stivale.

La sanatoria prevista nel Decreto Rilancio dunque ha concesso alle categorie di lavoro assistenziale di anticipare il permesso di soggiorno per motivi di lavoro. La regolarizzazione contrattuale di questi soggetti è in crescita costante e proseguirà fino a metà Luglio.

Nel frattempo la crescita dei disoccupati italiani continua a tenere banco sul tavolo delle camere parlamentari.

Lavoro Italia, crollo dei disoccupati e crescita di inattivi

La diminuzione della disoccupazione in Italia riguarda sia uomini sia donne sia dipendenti sia indipendenti.

Nel mese di aprile il tasso di disoccupazione è crollato al 6,3% ma non è affatto un dato positivo. Infatti, va letto congiuntamente a quello degli inattivi il cui numero è salito a ben 746mila unità.

Le persone in cerca di lavoro (-23,9% pari a -484mila unità) diminuiscono maggiormente tra le donne (-30,6%, pari a -305mila unità) rispetto agli uomini (-17,4%, pari a -179mila), con un calo in tutte le classi di età.

A diminuire nel trimestre di riferimento sono anche le persone in cerca di occupazione. Aumenta infatti il numero di inattivi in Italia (+5,2% pari a +686mila unità).

Anche il raffronto con i mesi precedenti è allarmante: “(-2,1% pari a -497mila unità), verificata per entrambe le componenti di genere, per i dipendenti temporanei (-480mila), per gli autonomi (-192mila) e per tutte le classi d’età, con le uniche eccezioni degli over50 e dei dipendenti permanenti (+175mila)”.

