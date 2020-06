Raffaella Fico, vista panoramica con jeans molto stretti – Foto

Raffaella Fico cattura l’attenzione del popolo del web con il suo scatto in cui in primo piano non è di certo il mare

Giornata di mare per la bella e super riccia Raffaella Fico. L’ex di Balotelli si è concessa una giornata al mare e ha regalato ai suoi fan una bella vista panoramica proprio sull’immensa distesa blu. Lo scatto è da cartolina ma quasi tutti gli utenti si sono concentrati su ben altro.

Oltre al mare e alla vista panoramica c’è lei in primo piano, di schiena, vestita da vera teenagers e la sua rotondità prendono il sopravvento. Il suo lato b da urlo prende il controllo su tutto il resto, conciso in jeans strettissimi che accentuano tutte le forme posteriori della showgirl. Magliettina a maniche corte rosa messa nei pantaloni, jeans chiari, una borsa a tracolla e il cellulare in mano, intenta a scattare la sua foto.

Lei scrive: “Come si fa a spiegare il mare a chi lo guarda e vede solo acqua 🌊❤️….#mare #photooftheday #picoftheday #bestoftheday #colors #colorful #sky #sea #infinity #thebest #bestmoments #followforfollowback #followers #follow4followback #tags #tagsforlikes #instadaily #daily #nofilter”.

I suoi fan rispondono ben altro, spiegando senza mezzi termini di essere attratti da ben altro rispetto al mare che le fa da contorno. Il riferimento al suo lato b, a favore di camera, è ovvio e scontato, impossibile non buttare l’occhio. Poche ore ed i like sfiorano i 30mila.

Raffaella Fico, bellezza acqua e sapone

Raffaella Fico sa farsi apprezzare per il suo essere nature. Spesso poco truccata o anche acqua e sapore fa ugualmente incetta di apprezzamenti social. Del resto la sua bellezza prorompente non ha bisogno di molto altro per catturare l’attenzione del pubblico.

Ne è la dimostrazione uno dei suoi ultimi scatti. È qui che appare in primo piano, con addosso solo una canotta nera. Mise semplice ma affascinante che ha catturato l’attenzione dei suoi followers.

Tantissimi gli ammiratori della bella ex di Balotelli che hanno lasciato like uno dietro l’altro nella foto in cui Raffaella di nero vestita è al ristorante. Sfiorati i 30 mila mi piace anche in questa occasione.

Non sappiamo con chi, lei scrive soltanto: “Last night 👫🏽🥰….#instalike #photography #photooftheday #picoftheday #bestoftheday #instagram #instaphoto #instadaily #daily #dailyinspiration #dailypic #followforfollowback #followers #followme”

