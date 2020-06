Belen Rodriguez: occhi lucidi e sguardo triste, ma sempre bellissima – Video

Belen Rodriguez, occhi lucidi e sguardo triste nel video della nuova caompagna pubblicitaria, ma sempre assolutamente bellissima: ecco il video.

Visualizza questo post su Instagram 𝐸𝑙 𝑎𝑙𝑚𝑎 𝑎𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 17 Giu 2020 alle ore 7:40 PDT

Sempre bellissima, ma triste. I fans di Belen Rodriguez non hanno dubbi nel vedere il video che la showgirl argentina ha pubblicato su Instagram. Nel filmato, Belen si mostra in tutta la sua bellezza, ma il sorriso con cui riscalda i cuori dei fans non c’è e i fans non hanno dubbi che la showgirl stia soffrendo per la crisi matrimoniale che sta vivendo con Stefano De Martino.

Belen Rodriguez sta soffrendo per la crisi con Stefano De Martino? I fans dicono sì

“Belen sei triste”, “la tua tristezza ha un nome, Stefano”, “hai gli occhi tristi, ma sei di una bellezza che incanta”, “quanta solitudine in questi occhi. Dovresti splendere per te“, sono solo alcuni dei commenti che le hanno scritto i followers, sicuri che la showgirl stia soffrendo tantissimo per il periodo delicato che sta vivendo con Stefano De Martino.

Proprio Stefano, in un’intervista rilasciata ai mcirofoni del Corriere della Sera, ha ribadito il motivo per il quale non parlerà della sua vita privata.

Visualizza questo post su Instagram 𝐸𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑒𝑙𝑜 Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 10 Giu 2020 alle ore 3:57 PDT

“Ho fatto pace con questa cosa, è una conseguenza diretta di questa esposizione. Però bisogna farci pace ed essere tranquilli, conviverci serenamente, state attenti alla male informazione sul web dove si leggono cose atroci. La soluzione è ignorare. Non ne voglio parlare più che altro non per rispetto ma per maturità. Le cose vanno tenute tra mura della propria casa. Preferisco parlare solo di lavoro, far abituare le persone ad una sorta di discrezione”, ha detto il conduttore tornato in tv con la nuova edizione di Made in Sud che conduce con Fatima Trotta.