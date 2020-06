Covid-19 Russia, per proteggere Putin dal contagio sono stati costruiti dei tunnel speciali in prossimità della residenza di Novo-Ogaryovo

Il coronavirus continua a diffondersi nel mondo a grande velocità. I casi positivi sono ormai 7,94 milioni su tutto il pianeta mentre i decessi registrati sono circa 435mila. Situazione abbastanza complicata anche in Russia in cui si contano 553mila malati di Covid-19 e più di 7.500 morti (il terzo paese al mondo più colpito dal virus dopo Usa e Brasile). Da giorni il trend è abbastanza preoccupante: solo ieri, ad esempio, si sono registrati più di 8mila nuovi casi. Il presidente Vladimir Putin ha deciso di proteggere la residenza di di Novo-Ogaryovo -dove lavora da settimane- con un tunnel speciale.

Covid-19 Russia, il tunnel protettivo di Vladimir Putin

Chiunque desidera incontrare Putin deve passare per un tunnel installato che somministra una doccia di microgocce di disinfettante. Il presidente russo ha deciso di adottare questa strategia per proteggersi dal contagio. Lo spray di disinfettante ricopre sia gli abiti che la pelle dei visitatori. Il portavoce Dmitry Peskov svelò un paio di mesi fa che chiunque avesse incontrato il presidente sarebbe stato sottoposto al tampone. In tutti gli stati si cerca di bloccare l’avanzata del virus: il Covid-19 continua a terrorizzare il mondo.

Mentre la situazione in Italia continua a migliorare, non può dirsi lo stesso nel resto del mondo. In America, compreso il meridione, i casi continuano ad aumentare a dismisura.