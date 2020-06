La mappa regione per regione dell’epidemia: bilancio al 17 giugno

Il Dipartimento della Protezione Civile ha reso noto il nuovo bollettino e la mappa regione per regione dell’epidemia da Covid-19 diffusasi nel nostro Paese.

Intorno alle 18, il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso il bollettino che aggiorna la situazione dell’epidemia da coronavirus che ha colpito il nostro Paese dallo scorso febbraio. A circa quattro mesi dal primo caso di contagio, il bilancio totale ha raggiunto le quasi 238mila unità, con incrementi giornalieri, però ben lontani da quelli registratisi tra marzo ed aprile. In calo ancora il numero dei positivi attuali e quello relativo ai pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre salgono le persone guarite.

Leggi anche —> Aggiornamento Protezione Civile: il bollettino del 17 giugno

Covid-19 Italia, la mappa dell’epidemia regione per regione: bilancio al 17 giugno, 43 decessi da ieri

Prosegue il calo dell’epidemia da coronavirus in Italia con numeri in discesa ormai da metà del mese di aprile. Stando al nuovo bollettino della Protezione Civile diffuso nel pomeriggio di oggi, mercoledì 17 giugno, i soggetti attualmente positivi sono scesi a 23.925 con un decremento nelle ultime 24 ore di 644. In calo anche i ricoveri nei reparti di terapia intensiva: sono ad oggi 163 in totale e 14 in meno di ieri. Per quanto riguarda i contagi complessivi dall’inizio dell’emergenza, il numero è salito a 237.828 con un incremento da ieri di 329 unità.

In aumento anche le persone guarite che con un incremento di 929 da ieri risultano essere complessivamente 179.455, cifra che rappresenta oltre il 75% delle persone risultate positive nel nostro Paese. Infine, nuovo incremento per i decessi, il cui bilancio a raggiunto i 34.448 morti, 43 dei quali nelle ultime 24 ore.

La mappa dei contagi da Covid-19 regione per regione, secondo i dati forniti sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, aggiornata ad oggi, mercoledì 17 giugno.

REGIONE – CONTAGI COMPLESSIVI – DECESSI – GUARITI

– Lombardia 92.302 – 16.480 – 60.850;

– Piemonte – 31.131– 4.026 – 24.720;

– Emilia Romagna – 28.111 – 4.215– 22.551;

– Veneto – 19.225 – 1.987 – 16.558;

– Toscana – 10.193 – 1.092 – 8.657;

– Liguria – 9.896 – 1.532 – 8.120;

– Lazio – 7.977 – 818 – 6.120;

– Marche – 6.764 – 994 – 5.185;

– Campania – 4.614 – 431 – 4.614;

– Puglia – 4.516 – 536 – 3.656;

– Trento – 4.449 – 465 – 3.926;

– Sicilia – 3.462 – 280 – 2.377;

– Friuli Venezia Giulia – 3.299 – 343 – 2.857;

– Abruzzo – 3.281 – 457 – 2.386;

– Bolzano – 2.611 – 292 – 2.232;

– Umbria – 1.437 – 77 – 1.342;

– Sardegna – 1.366 – 132 – 1.203;

– Valle d’Aosta – 1.191 – 144 – 1.039;

– Calabria – 1.162 – 97 – 1.032;

– Molise – 440 – 23 – 355;

– Basilicata – 401 – 27 –364.

Leggi anche —> Covid19 I Raggi Ultravioletti uccidono il virus, parola degli scienziati

Leggi anche —> Covid19 Toscana. Lo strano caso della regione che non arriva a zero contagi

Dal confronto tra la mappa odierna e quella di ieri, emerge che a Bolzano e Trento ed in dieci regioni italiane non sono stati registrati nuovi decessi nelle ultime 24 ore. Zero casi di contagio, invece, a Bolzano ed in cinque regioni. Il Dipartimento in merito ai casi totali ha specificato che la Regione Abruzzo ha effettuato un ricalcolo dei casi, sottraendo un errato positivo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.