Wanda Nara con tutta la famiglia, nuova casa a Parigi – Foto

Cinque figli, agente del marito, opinionista al GFVip. Tra un impegno e l’altro Wanda Nara ha trovato il tempo di cambiare casa e lo condivide sui social.

Già nota come agente del marito Mauro Icardi, con il quale è sposata dal 2014, Wanda Nara ha recentemente vestito i panni di opinionista al Grande Fratello Vip. In questa occasione, molte persone si sono ricredute su di lei. Se i più avvezzi agli stereotipi avevano infatti pensato che la trentatreenne argentina fosse stata invitata solo per “far presenza”, lei ha (positivamente) smentito le aspettative. Sagace e sempre pronta a prendere una posizione, i suoi interventi hanno riscosso grandissimo successo tra il pubblico. Non sorprende dunque che, quando è rimasta bloccata a Parigi a causa dell’emergenza Covid, la sua assenza si sia fatta sentire.

Wanda Nara: nido d’amore nella città più romantica del mondo

Altrettanto famosa -e numerosa- è sicuramente la famiglia, che la donna non manca mai di condividere sui social. Due figli da due mariti diversi (i due più piccoli sono di Icardi): una famiglia atipica, ma, non per questo, poco legata. L’affetto tra i bambini è forte e la foto pubblicata su Instagram lo dimostra. Una location da far sognare ed un piccolo amico a quattro zampe a fare da degna compagnia: clicca su “successivo” per vederla!