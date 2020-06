Eva Henger, serie di foto da infarto: pubblico in estasi

La bellissima Eva Henger sta letteralmente infiammando il web con scatti provocanti e bollenti.

Eva Henger è conosciuta dal grande pubblico per il suo passato da attrice di film a luci rosse. La star ungherese ha iniziato la sua carriera partecipando a numerosissime gare di bellezza vincendo Miss Teen Ungheria e Miss Alpeadria. Dopo aver abbandonato la recitazione nei film per adulti, la classe 1972 è diventata opinionista per programmi di successo come ‘Pomeriggio 5’, ‘Domenica Live’, ‘L’isola dei famosi’ (come concorrente). La nativa di Győr è molto seguita sui social: nel suo account di Instagram vengono pubblicati a cadenza quasi quotidiana numerosi scatti che mettono in primo piano la sua straordinaria bellezza.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Wanda Nara con tutta la sua famiglia, nuova casa a Parigi – FOTO

Eva Henger manda i fan in estasi con foto bollenti

Eva Henger ha un grosso numero di seguaci. Il suo account Instagram vanta più di 934mila follower. Qualche ora fa la 47enne ha pubblicato una serie di scatti mostrando a tutti la sua straordinaria bellezza. Per guardare le foto, clicca su successivo.