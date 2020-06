Furto di baguette in Francia: la reazione della proprietaria è sorprendente

Audrey Aubinais ha un panificio. Un giorno un ragazzo incappucciato scassina il suo distributore e ruba una baguette. La reazione al furto lascia spiazzati.

È la notte tra il 3 e il 4 giugno quando in una panetteria di Châteaubriant, in Francia, si verifica un singolare furto di baguette. Audrey Aubinais, la proprietaria, ha da poco istallato un distributore di pane fresco sulla strada, subito fuori dall’edificio. Non immagina che qualcuno possa addirittura arrivare a scassinarlo: e invece avviene. Un ragazzo incappucciato forza il macchinario e ne ruba una. Peccato che il distributore sia controllato da telecamere di sorveglianza, che lo colgono sul fatto. Quando Audrey scopre il furto, tuttavia, non reagisce come chiunque si sarebbe aspettato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Presenta il fidanzato alla madre: dopo settimane l’incredibile scoperta

Furto di baguette: quando la solidarietà la fa da padrone

“Questo messaggio è rivolto al giovane ozioso che ha provato a svaligiare la macchina per le baguette” si legge nel post pubblicato dalla donna sulla pagina Facebook del panificio. Segue una proposta di assunzione. Mettendo da parte il rancore, infatti, la donna ha deciso di offrire un lavoro al ragazzo, per tirarlo fuori dalla condizione che lo ha indotto a compiere il furto. Essa ha poi aggiunto che è intenzionata ad insegnargli, se lo vorrà, il rispetto di sé e degli altri.

Un gesto di solidarietà nulla affatto scontato, che ha emozionato quanti si sono imbattuti nel post. Cosa ne è stato del ragazzo non ci è dato saperlo, ma speriamo vivamente abbia accettato la proposta. Come ha scritto la stessa Aubinais: “Nulla è immutabile, tutto può cambiare”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Sospetto cancro ai polmoni, ma la scoperta si è rivelata divertente

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter