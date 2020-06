Kasia Smuntiak, ballo sensuale con Paolo Sorrentino, bellissima – Video

Kasia Smuntiak pubblica un ricordo con Paolo Sorrentino. Solari e belli nel film Loro del 2018. La coppia ha fatto emozionare il web

Nostalgia per Kasia Smutniak. La donna ha pubblicato poco fa un video che la ritrae in una scena del film Loro con l’attore e regista Paolo Sorrentino. Non solo attrice, ma anche modella, la sua bellezza particolare e fine ha conquistato il pubblico italiano. Dopo l’esordio in televisione nel 2000, per lei è iniziata la scalata verso il successo. Ed è proprio il suo lavoro che le ha fatto conoscere il suo compagno e padre della sua prima figlia, Pietro Taricone. I due sono stati legati fino al 2010, anno della morte dell’attore.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Oscar 2021: l’Academy cambia il regolamento oltre alla data della kermesse

Kasia Smutniak bella e solare nel film Loro