Maria Pia Calzone, “Donna Imma” in versione bollente – Foto

A livello nazionale e internazionale, tutti l’abbiamo conosciuta con la sua interpretazione di Donna Imma Savastano, nella prima stagione della fiction Gomorra. Nei panni della moglie del boss don Pietro, cinica e risoluta, muoveva i fili della camorra di Scampia nel ritratto di Stefano Sollima e Roberto Saviano. Ma Maria Pia Calzone è un’attrice che aveva già una carriera piuttosto lunga alle spalle. Di certo, la partecipazione a Gomorra ha dato una spinta notevole alla sua popolarità.

Maria Pia Calzone, ‘donna Imma’ come non l’avete mai vista

Una popolarità che l’ha portata ad avere un discreto seguito sui social, dove conta circa 150mila followers su Instagram. Qui, si può vedere che Maria Pia è anche una donna di grande fascino. E quando vuole anche estremamente sensuale, come dimostra nell’ultimo scatto di quest’oggi postato sul suo profilo. “C’è vento. Dunque, sto”, questa la didascalia, a descrivere un momento di relax al sole, ma in una giornata piuttosto ventilata in quel di Napoli.

Nello scatto, si può notare come il fisico di Maria Pia abbia forme piuttosto generose. Nulla da invidiare ad altre donne del mondo dello spettacolo e una bellezza, come fanno notare i fan, ‘vera’, senza troppi filtri. Non a caso, gli osservatori più attenti avranno notato la sua amicizia con Elisabetta Canalis, con cui spesso scambia commenti divertiti sui social. A 53 anni, l’attrice originaria del beneventano anche da quel punto di vista ha ancora molto da dire.

