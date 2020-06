Alessia Marcuzzi più provocante che mai, la showgirl in uno scatto assolutamente inedito su Instagram e in una posa sensualissima

Il ritorno graduale, parziale, alla normalità, è stato vissuto da molti come una liberazione. Dopo i lunghi mesi di lockdown, la ritrovata e rinnovata quotidianità è stata abbracciata con entusiasmo. Tra chi lo ha fatto, anche Alessia Marcuzzi. La showgirl ha sempre avuto un carattere solare ed estroverso, ma seguendola sui social abbiamo l’impressione che davvero avesse bisogno di riappropriarsi dei suoi spazi. La stiamo infatti ammirando in formissima, pronta per la stagione estiva. Ce ne ha dato già più di un assaggio, con mise in costume davvero notevoli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Alessia Marcuzzi, in bikini: fisico pazzesco, una statua – FOTO

Alessia Marcuzzi, lo scatto senza veli è un’opera d’arte

A 47 anni, mantiene un corpo e un’attitudine assolutamente giovanile. E un fascino sempre più magnetico ed irresistibile. Una vera e propria opera d’arte, in tutti sensi. Ed è quello che rappresenta l’ultimo scatto postato da Alessia sul proprio profilo Instagram. Una foto provocante e sensuale come non mai, che la ritrae senza veli, coperta soltanto da un lenzuolo. Con un effetto in bianco e nero e patinato che contribuisce a rendere lo scatto davvero suggestivo. Ma c’è di più. Allargando il campo, si scopre che questa foto è stata inserita all’interno di un quadro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Alessia Marcuzzi versione orange, la camicia sbottonata: si vede tutto – FOTO

Un quadro in cui, poi, c’è tutta la vita professionale e personale di Alessia, con richiami alle trasmissioni più importanti a cui ha partecipato ma anche agli affetti di sempre. Il marito, la figlia e altro ancora. Un’opera che ha commosso la stessa Marcuzzi, che nella didascalia ha ringraziato l’autrice dell’opera Beatrice Dumeri. Un vero capolavoro di arte contemporanea tutto da gustare.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter