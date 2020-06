Al bar con le amiche dopo il lockdown, la scoperta è sconcertante

Il fatto è successo in Florida: una donna e ben 15 sue amiche alla fine del lockdown si sono ritrovate e sono risultare tutte positive al Covid-19

Un fatto che ha catalizzato l’attenzione di tutti i media, locali e non. È successo in Florida, negli Stati Uniti che ancora arrancano sotto le fauci della pandemia. La protagonista è una donna di 40 anni, Erika Crisp, che ha raccontato in prima persona cosa le è successo dopo aver incontrato le sue amiche in un bar, alla fine del lockdown.

Le giovani si sono riviste dopo lungo tempo che erano rimaste a casa, rispettando tutte le regole, si sono ritrovate all’inizio del mese di giugno in un bar. Dopo poco lei e le sue 15 amiche sono risultate tutte positive al Covid-19. Il pub ora è stato chiuso per la sanificazione dopo che, oltre a loro, un cliente si è risultato positivo.

Attivate anche le indagini di routine sui dipendenti. Sette di loro sono stati contagiati. Cosa sia successo quella sera? Tutto ancora da capire.

Al bar con le amiche dopo il lockdown, le parole di Erika

Cosa sia successo con precisione quella sera al bar ancora non lo si è capito. Erika però racconta la sua. Ammette di aver commesso delle leggerezze pur essendo un’operatrice sanitaria. Tutta la comitiva non portava la mascherina e ora dice: “Penso che siamo stati negligenti e ci siamo recati in un luogo pubblico quando non avremmo dovuto”.

E poi ancora ammette: “Penso che abbiamo seguito la mentalità ‘lontano dalla vista, lontano dalla mente’. Lo Stato ha deciso per la riapertura, dice che tutti stanno bene e, quindi, ne abbiamo approfittato”.

Secondo Erika, che poi si è lasciata andare anche ad uno sfogo su Facebook, tutto sia riconducibile ad una persona asintomatica che ha diffuso il virus. Oltre a lei e alle sue amiche, ha raccontato di aver ricevuto il messaggio di altre persone che non conosce ma che quella sera erano nel locale, che sono risultate positive.

Un episodio che deve far riflettere su quanto questo virus invisibile e silenzioso sia potente e subdolo.

