Benedetta Fatto in casa: fiori di lavanda profuma biancheria – Video

Benedetta Rossi e il suo “Fatto in casa da Benedetta” sale sempre più in alto. Boom di successo per i suoi video. Come profumare la biancheria in modo bio

È sempre più regina dei social Benedetta Rossi, ormai una delle più famose food blogger in Italia. Seguitissima sul web, è considerata la nuova influencer di casa nostra, seconda solo dopo Chiara Ferragni.

Proprietaria di un agriturismo in provincia di Fermo, nelle Marche, dove vive, si è fatta strada grazie alla sua semplicità e spontaneità. Le sue video ricette sono seguitissime, sul suo blog e sul suo Canale YouTube, l’ormai notissimo Fatto in casa da Benedetta.

Gli ingredienti che l’hanno fatta arrivare così in alto sono la genuinità, la tradizione e l’immediatezza delle sue proposte, a portata di tutti e buonissime. Benedetta ha collezionato quasi 150 milioni di visualizzazioni per le sue video ricette su YouTube e Facebook.

I suoi grandi risultati l’attestano anche Sensemakers per Primaonline.it sulla base delle rilevazioni di Shareablee. La food blogger in testa alla classifica di maggio dei video creator italiani.

LEGGI ANCHE –> Benedetta Fatto in casa, la crostata di marmellata – Video

Una continua conferma per Benedetta che non si dedica solo alle ricette ma anche ai consigli per la casa, con suggerimenti casalinghi e fai da te per la pulizia, la decorazione e l’allestimento della casa.

Ne è la dimostrazione il su ultimo video dedicato ai fiori di lavanda.