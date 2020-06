Zoe Cristofoli, in costume con l’amica: due sirene – FOTO

Pose scintillanti nell’ultimo scatto di Zoe Cristofoli in compagnia della sua migliore amica: “Certe cose non cambiano…Ti Amo”

Zoe Cristofoli è tornata di nuovo ad appassionare i suoi fan nel suo ultimo ammaliante scatto in tema Estate. La modella influencer ha deciso di rivelare ogni aspetto della sua vita. Dopo essere andata in gol con Theo Hernandez, terzino rossonero, oggi riscopre un altro punto di riferimento della sua vita.

Non lo fa in maniera banale, ma scegliendo di posare il suo lato A ai limiti della perfezione davanti alle telecamere. Un doppietta niente male dopo il colpo messo a segno sul lato relazionale.

La posa scintillante della giovanissima web influencer sta facendo il giro del web e la immortala con due dune tenute belle strette all’interno del suo costume in fase di ritirata. Lo scatto di profilo è da paura per i già 573mila appassionati del suo profilo Instagram.

In mostra anche il quadro artistico dei suoi tatuaggi che sposano perfettamente la mentalità dello sportivo Hernandez, completamente accecato dal suo nobile fisico, nonostante l’età.

Non mancano inoltre le frasi d’amore dirette sotto la foto alla sua compagna, amica per le pelle. Anche quest’ultima è finita nel mirino dei fan di Zoe, ritratta con uno stile più sobrio, ma non meno invidiabile.

“Certe cose non cambiano, altre rimangono. Ho bisogno di te…Ti Amo!” – così Zoe Cristofoli fortifica

