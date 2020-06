Bud Spencer, il libro ricordo della figlia e gli aneddoti su di lui

Cristiana Pedersoli, figlia di Bud Spencer, racconta suo padre come uomo e non come attore nel suo libro: “Un gigante per papà”

Un libro in ricordo del padre e dell’uomo che è stato. Così Cristiana Pedersoli, figlia di Bud Spencer, ha voluto omaggiarlo e raccontare quello che è stato. Anni vissuti in famiglia e sul set raccontati in “Un gigante per papà”, da ieri nelle librerie.

Un libro che non parla del Bud Spencer attore, tra i personaggi più amati del nostro spettacolo, ma dell’uomo che c’è sempre stato dietro al suo essere così imponente tanto da meritarsi l’appellativo di gigante.

Parlando del padre, Cristiana ha detto: “Diceva sempre di non essere un attore. Dopo molti anni ho capito”. E poi ancora: “Sul set papà non interpretava nessun personaggio, era esattamente come era nella vita di tutti i giorni”.

Bud Spencer ha ricevuto un grande affetto dai suoi fan, anche dopo la sua morte, come la stessa Cristiana ha detto. Impossibile non ricordarlo insieme al suo storico compagno di avventure Terence Hill.

Bud Spencer, la figlia racconta l’aneddoto sul cassetto

E ripercorrendo i ricordi sulla vita del padre la figlia di Bud Spencer ha concesso al suo pubblico anche un aneddoto. Nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Cristiana ha condiviso con i fan dell’attore un dolce ricordo, molto commovente.

Ha raccontato che dopo la morte del padre un fan le invio diverse lettere per dirle che Bud avrebbe voluto che si realizzasse un desiderio specifico. Sua figlia Cristiana doveva cercare qualcosa in una credenza in radica con una ribaltina. Per scrupolo la figlia lo fece ma nulla riuscì a trovare in un primo momento.

Solo dopo qualche tempo, trovò in un armadio un cassetto che aveva proprio le caratteristiche descritte.

“Nei cassetti c’era un astuccio con una foto di mio padre abbracciato a sua madre, nonna Rina – ha spiegato Cristiana – Voleva dirmi che erano insieme e stava bene”.