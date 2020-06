Daydreamer, chi è Can Yaman: l’attore che ha conquistato tutti con le fiction turche che vanno in onda ogni estate su Canale 5

Daydreamer è la serie turca che sta spopolando su Canale Cinque, e l’attore protagonista ha proprio conquistato tutti. Negli ultimi anni, in realtà, Can Yaman (che nella serie interpreta il protagonista) è un attore, modello ed avvocato turco ed ha ottenuto un grandissimo successo. È stato anche diverse volte in Italia e tutti ricordano i bagni di folla fuori gli hotel in cui ha alloggiato.

Daydreamer, la serie più attesa dell’estate in onda su Canale 5

Can Yaman è nato a Instanbul in Turchia, l’8 novembre del 1989, da genitori turchi ma con nonni originari della Macedonia. Ha frequentato il Liceo Italiano di Instanbul dove si era distinto come uno degli studenti più promettenti, poi si è trasferito negli Stati Uniti grazie ad un programma di scambio tra studenti. Nel 2012 si è laureato al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Yedipete ed ha iniziato a lavorare come avvocato. Conosce ben quattro lingue: turco, inglese, italiano e tedesco. Attualmente sta studiando lo spagnolo.

Dopo sei mesi di lavoro capisce che il lavoro in ufficio non fa per lui e decide di dedicarsi alla sua passione per la recitazione, frequentando diversi corsi. Ha cominciato la carriera di attore nel 2014, diventando subito uno degli attori più amati della Turchia grazie alla partecipazione a diverse serie tv.

