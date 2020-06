Francesca Ferragni, la sorella di Chiara mostra i piedi – Foto

Francesca Ferragni scala le classifiche di Instagram ed entra in competizione con la sorella Chiara: uno scatto per gli amanti del genere

Chiara Ferragni è stata forse la prima in Italia a dare una dimensione nuova al concetto di influencer sul web. Parliamo di un personaggio ormai conosciutissimo a tutti i livelli, popolare ancor di più dopo il suo matrimonio con il rapper Fedez. Entrambi, sono diventati icone assolute di successo e stile. Ma mai come in questi giorni stiamo scoprendo che evidentemente il fascino e la popolarità sono questioni di famiglia in casa Ferragni. Le due sorelle di Chiara, Francesca e Valentina, stanno a loro volta diventando seguitissime su Instagram. Con Chiara collaborano in un rapporto di grande complicità, ma stanno anche iniziando a splendere di luce propria. E forse la più popolare delle sorelle Ferragni dovrà iniziare a stare ‘attenta’…

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Chiara Ferragni e le due sorelle tutte in barca e in costume , che fisici – FOTO

Francesca Ferragni, il momento indimenticabile e il dettaglio a sorpresa

Tutte e tre, come documentate da un recente scatto, sono ragazze molto belle e che riscuotono il successo tra gli ammiratori. Giorni importanti soprattutto per Francesca, che si è specializzata in igiene dentale. Una laurea piuttosto particolare, come noto, per l’emergenza coronavirus che ha colpito il nostro paese e per le ovvie precauzioni che stanno regolando gli studi scolastici e universitari. Così, la seduta di specializzazione di laurea di Francesca si è svolta da remoto, davanti a un computer. Il tutto immortalato da uno scatto pieno anche della giusta ironia. Non a caso, emerge un dettaglio particolare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Francesca Ferragni, il fisico meglio di Chiara? Giudicate voi – FOTO

Infatti, Francesca, trovandosi in casa, fuori dalla portata della webcam indossa un paio di comodissime ciabatte. E qualche ammiratore, amante del genere, può ammirarne i piedi. A voi giudicare se sono più belli di quelli di Chiara, o meno.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter