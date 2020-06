Per Elena Santarelli l’interazione con i propri followers è molto importante. Lei stabilisce da molto tempo un contatto diretto all’insegna della sincerità.

Visualizza questo post su Instagram Buongiorno ☀️ #italiasì Un post condiviso da Elenasantarelli (@elenasantarelli) in data: 18 Giu 2020 alle ore 12:55 PDT

Non poteva essere più dolce l’appuntamento che Elena Santarelli ha dato agli spettatori di ‘Italia Si’. La 37enne ex modella di Latina, ormai apprezzatissimo volto televisivo, ha accolto infatti i suoi tantissimi fans con un bel sorriso.

E quale modo migliore per dire a tutti che anche oggi ci vediamo in tv? La Santarelli infatti è una dei volti principali di ‘Italia Si’. Trasmissione che va in onda ogni giorno su Rai 1. E questo accade ormai già da qualche edizione.

Elena Santarelli, una bellezza solare: “Che sorriso incantevole”

Gli ammiratori della showgirl laziale ne esaltano il bel sorriso. Il sorriso di una mamma che ha dovuto vedere il proprio figlioletto percorrere un enorme percorso di sofferenza. Perché lei e suo marito Bernardo Corradi hanno vissuto dei mesi terribili, nel corso dei quali tante volte hanno dovuto chiedersi cosa sarebbe accaduto al loro figlio Giacomo, malato di tumore al cervello. Per fortuna il ragazzino è guarito. La cosa risale a circa un anno fa. Ed ora c’è solo tanta voglia di recuperare con gioia tutto il tempo perduto.

Visualizza questo post su Instagram Buongiorno ☀️ Direzione #saxarubra per @italiasirai Un post condiviso da Elenasantarelli (@elenasantarelli) in data: 16 Giu 2020 alle ore 12:13 PDT

