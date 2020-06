Lutto nel mondo del calcio: Muore a 33 anni

Lutto nel mondo del calcio: un arresto cardiaco ha stroncato la notte scorsa Alessandro Bettini, giocatore in Prima Categoria nel Cso Offanengo.

Alessandro Bettini, viveva a Spino d’Adda e aveva 33 anni: dalle prime informazioni diffuse, avrebbe avuto una crisi respiratoria e poi sarebbe arrivato l’arresto cardiaco fatale. Il giocatore era molto apprezzato nel mondo del calcio dilettantistico e aveva giocato prima nella Doverese e nel Monte, dopo essere cresciuto nel settore giovanile della Spinese.

Lutto nel mondo del calcio dilettantistico

Il Cso Offanengo ha ricordato il suo giocatore sul suo profilo Facebook con un post e delle foto: ”Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano, ma sono ovunque noi siamo. E’ un arrivederci, guerriero Betto” . Con queste parole, che sono state tratte da Sant’ Agostino sono state dedicate al difensore sulla pagina Facebook del GSO. I funerali del giovane calciatore si terranno domani, sabato 20 giugno. Alessandro Bettini lavorava anche nella ditta del padre, ex consigliere comunale nel paese sull’Adda. La notizia dell’improvvisa morte si sta diffondendo in queste ore, creando sgomento e tanto dolore soprattutto tra chi lo amava e gli voleva bene e nel mondo del calcio dilettantistico e non solo.

Alessandro Bettini sarà ricordato come un bravo calciatore, scomparso troppo giovane, contro cui la vita si è accanita di un colpo e l’ha strappato via dall’affetto dei suoi cari, famigliari, amici e compagni di squadra. Sicuramente è stata una tragedia che ha lasciato tutti senza fiato nel cremasco.