Motta, lutto per Andrea Bottan. L’uomo non ce l’ha fatta

Motta, Andrea Bottan muore dopo una delicata operazione. Lascia due figli. Lavorava da quasi trentanni alla Viottografica del paese

Non c’è stato niente da fare. Andrea Bottan non ce l’ha fatta, si è spento il 17 giugno lasciando moglie Sara, i figli Lorenzo e Clara, i genitori e il fratello Stefano. Venerdì alle 20 a Lorenzaga il rosario in suffragio. Nella stessa chiesa sabato alle 15 il funerale partendo dalla Casa Funeraria di Gorgo al Monticano. L’uomo, un padre di famiglia esemplare, è morto all’età di 47 anni lasciando un vuoto non solo in famiglia, ma anche al suo paese e ai suoi colleghi. Il giovane lavorava da quasi trent’anni alla Viottografica di Motta.

Motta, la tragedia di Andrea Bottan

La tragedia di Motta riguarda un giovane uomo che a soli 47 anni ha perso la vita lasciando un dolore immenso alla sua famiglia. La vittima è Andrea Bottan che circa due mesi fa aveva cominciato a dare segni di stanchezza. Dopo aver accusato uno strano dolore al braccio ha contattato subito il medico. All’inizio le prime ipotesi rimandavano ad un’ischemia e per questo è stato ricoverato a Treviso. In seguito ad analisi approfondite gli è stato diagnosticato un problema al cervello. Da qui è stato trasferito a Milano per sottoporsi ad una delicatissima operazione, è rimasto in ospedale circa una quarantina di giorni. Poi la situazione è peggiorata fino ad arrivare al decesso.

Un vuoto incolmabile. Andrea lascia la sua famiglia, in particolare due figli, senza un padre. L’uomo era ammirato da tutti, una persona impegnata nel lavoro e sempre disponibile. La comunità del paese piange per lui.