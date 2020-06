Covid-19, gli albergatori protestano per le misure: “I turisti non arrivano”

Pannelli di plexiglass al ricevimento, procedure di sicurezza da casa di cura, sanificazioni maniacali anche se l’epidemia si sta spegnendo. Per non parlare dei guanti, visiere e termoscanner. Tra la prevenzione e la mancanza di aiuti, il turismo si sta spegnendo.

VI RICORDATE ANNA DI ELISA DI RIVOMBROSA? ECCOLA OGGI –> VEDI QUI

Plexiglass e protezioni per il covid-19, gli albergatori vogliono degli aiuti

“Ho speso 1200 euro di plexiglass, seimila tra detergenti, guanti e mascherine” protesta Luigi Esposito, un albergatore sulla costiera sorrentina. “Al buffet ho tutto in monodosi. Risultato: i clienti sono impauriti e ho solo quattro camere piene su 35. Ho riaperto per orgoglio, ma sto perdendo tantissimi soldi tra adempimenti inutili e aiuti inadeguati”.

Anche Walter Pecoraro, presidente di Federarlberghi Lazio, titolare dell’hotel di Cosmopolitan di Roma, non ne può più. “Dove sono le campagne di promozione all’estero? Le hanno messe ma non si vedono. Vanno fatte ora, non tra alcuni mesi. Il turismo a Roma conta per l’80% sugli stranieri, fino a he non ritornano siamo alla canna del cas. Io a inizio giugno ho riaperto con un dipendente ma ho zero, dico zero clienti. Quanto posso andare avanti così?”

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>> Vi ricordate Matilde de I Cesaroni? Oggi è così

Anche Rimini, Milano, Forte dei Marmi, le proteste stanno arrivando dagli albergatori di tutta Italia. Anche dove i clienti stanno tornando i problemi non mancano: le spese sono troppe e i guadagni non riescono a ricoprire tutti i soldi spesi. L’estate è davvero un problema ovunque in questo periodo ma per l’Italia un po’ di più: la crisi diventa sempre più fitta e c’è bisogno di aiuti concreti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie tutti i giorni, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter