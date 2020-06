Caterina Balivo versione da spiaggia, prendisole da urlo – FOTO

Caterina Balivo versione da spiaggia, prendisole da urlo. Lo scatto al mare ha fatto girare la testa ai suoi fans

Caterina Balivo è una delle conduttrici più amate della RAI. Ha esordito che era soltanto una ragazzina e il suo pubblico la sta vedendo crescere: ora Caterina ha 40 anni, è una donna adulta, ma è ancora come una figlia per tanti telespettatori che la seguono find all’inizio.

È una conduttrice dinamica, divertente, simpatica e affettuosa. Non rimane mai troppo a lungo nelle cose e questo le ha permesso di crescere e di evolvere nel tempo. Infatti un paio di anni fa ha chiuso il suo percorso con Detto Fatto su RAI 2, lasciandolo a Bianca Guaccero a passando a RAI 1. Vieni da Me è stato un progetto in cui ha creduto fortemente e che, alla fine, le ha regalato tantissime soddisfazioni. E ora che aveva portato il programma all’apice del successo, ha deciso di lasciarlo per dedicarsi a qualcosa di nuovo. Ora però la stagione è finita e a cosa farà a settembre ci penseremo più tardi: dopo mesi difficili a combattere la pandemia, ora con le dovute restrizioni possiamo goderci un po’ di meritato riposo.

La conduttrice adesso si sta godendo il riposo al mare. Saranno mesi importanti per lei, fondamentali: dovrà decidere del suo futuro. Tutti i suoi fans sono curiosi di scoprire quale nuova esperienza la aspetta. Ci sarà un programma tutto nuovo o sostituirà qualcuno in un programma già esistente?