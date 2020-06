Vi ricordate Marco de I Cesaroni? Oggi ha 39 anni ed è così – FOTO

Vi ricordate Marco de I Cesaroni? La sua storia con Eva ha fatto sognare un’intera generazione. Oggi Matteo Branciamore ha 39 anni ed è così – FOTO

I Cesaroni sono stati la famiglia più amata d’Italia, e oltre ad essere una fiction seguitissima per il rapporto che legava ognuno di loro, ha fatto tantissimo successo in particolar modo grazie alla storia d’amore tra Marco ed Eva.

La storia tra Marco ed Eva de I Cesaroni ha fatto sognare migliaia di ragazzi, oggi Matteo Branciamore è così

Marco ed Eva erano interpretati da Matteo Branciamore e Alessandra Mastonardi. Marco ed Eva erano fratellastri, si conoscono quando i loro genitori Giulio e Lucia si sposano. All’inizio tra di loro non c’è un buon feeling, si fanno sempre dispetti, ma Marco si prende segretamente una cotta per lei che esprime scrivendo canzoni. I due si mettono insieme e restano una coppia in gran segreto per un po’, fino a che il padre non li becca insieme e le cose diventano improvvisamente complicate. La loro storia va in crisi, a causa dei genitori, e tornano insieme solo dopo tanto tempo, quando Eva partorisce la bambina che hanno concepito durante una notte di debolezza. La loro storia dura per un po’, fino a che non si lasciano definitivamente e prendono due strade differenti.

Matteo Branciamore durante gli anni della fiction è stato l’idolo delle ragazzine: con i suoi capelli scuri e le sue canzoni d’amore ha fatto appassionare un’intera generazione. Oggi Matteo non è più quel ragazzino di allora, è un uomo adulto e ad ottobre compirà 39 anni.

