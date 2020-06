Un po’ di tempo fa Miriam Leone ha condiviso su Instagram una foto distesa in mezzo a dei cuscini in cui è completamente nuda: a coprirla c’è solo un mazzo di fiori

Miriam Leone ha pubblicato tempo fa una foto sul proprio profilo Instagram dove si è praticamente spogliata del tutto: è distesa in mezzo a dei cuscini e a coprirla c’è solo un mazzo di bellissimi fiori rosa e viola. La didascalia alla foto di Miriam è stata la seguente: “Crescere. Un anno in più, un giorno in più. Grazie di cuore a tutti quelli che oggi hanno avuto per me un pensiero speciale, (e che hanno reso questo giorno ancora più speciale.)

#birthdaygirl #happiness #thanks #gratitudine #growingup #graziedeifior #edeipensieri 🦄♥️🙏🏻🎂🍾🍀🏠”. Come si evince da queste parole, il giorno in cui la Leone si è spogliata, era il suo compleanno: ha voluto ringraziare tutti quelli che hanno avuto un pensiero per lei, rendendo il giorno del suo compleanno ancora più speciale, ringraziando anche per i coloratissimi fiori.

Miriam Leone sulla copertina del settimanale in edicola

Due giorni fa l’attrice catanese ha pubblicato su Instagram la copertina del settimanale in edicola, ‘Grazia’, che la ritrae con un costume a righe bianco nere e una camicia azzurra. La Leone ha scritto questo messaggio come didascalia: “Ogni volta mi emoziona forte, mi sembra un miracolo, mi sembra incredibile di esserci io lì, per voi, ad abbracciarvi, a cercare di dirvi qualcosa… Abbiamo scattato questo servizio i primi giorni di giugno, per me è stato il primo ritorno fisico al lavoro dopo mesi( ho raccontato il mio lockdown nell’intervista a @paolajacobbi)… Ci sembrava un po’ di muoverci sott’acqua, un po’ al rallenty, avremmo voluto abbracciarci, almeno col mio team, noi che ci conosciamo da sempre @michelesabia @valeriano_colucci @simonebellireal @fulviatellone e invece ci disinfettavamo a vicenda… Poi l’atmosfera si è scaldata, abbiamo iniziato come sempre a cantare, a ballare a sentirci immensamente grati per essere tornati a fare il nostro lavoro, insieme,ma non sentitevi soli se vi sentite disorientati in questo momento… Grazie @silvia_grilli per aver messo su questa cover in pochissimo tempo e per averla voluta così, luminosa, col desiderio di ricominciare, @paolajacobbi per l’intervista @alessioalbi per le foto @carlottamarioni per aver seguito lo styling a distanza (non ci si poteva ancora spostare tra regioni!) e @valeriajmarchetti per averlo fatto in presenza, agli stilisti e ai lavoratori instancabili della moda per essere riusciti a mandare tutto @dior @giorgioarmani @maisonvalentino @etro @alexandermcqueen @philosophyofficial, grazie @bulgari (mi sembra sempre un sogno indossare gioielli che hanno indossato anche grandi attrici del passato, attrici eterne) e @omega, sempre al mio polso e al mio fianco @lorealparis”.

Di porte socchiuse e vita nuova. #love #home #accussì #venerdì

“Augurandomi si possa ripartire tutti con più consapevolezza, passione e ritrovata umanità, vi aspetto su @primevideoit con @lamoreadomicilio romcom di @emilianocorapi e in edicola!” – si legge infine nella didascalia -.