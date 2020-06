Fiordaliso: “Mi sono violentata ad andare dalla D’Urso. Non volevo farlo”

La cantante Fiordaliso, ai microfoni della trasmissione di Rai Uno, Io e te, ha fatto delle dichiarazioni fraintendibili ai danni di Barbara D’Urso

La popolare interprete piacentina Fiordaliso ha subito un gravissimo lutto nelle scorse settimane. E’ venuta a mancare la madre Carla, a cui era legatissima. Se l’è portata via quello che ultimamente è il nemico numero uno di tutti: il Coronavirus. La morte di un parente è un evento così straziante e delicato che non sempre si ha la voglia di discuterne, di mostrarsi e di sviscerare ogni aspetto del proprio dolore, soprattutto davanti ad un grande pubblico. Fiordaliso, infatti, non nutriva il forte desiderio di parlarne. Successivamente però l’abbiamo ritrovata sugli schermi di Canale 5 a raccontare e raccontarsi nella trasmissione di Barbara D’Urso.

La cantante ha dichiarato a Pierluigi Diaco, giornalista e presentatore del programma Io e te, che è stata convinta a farlo. Fiordaliso sostiene di essersi fatta una violenza, che non voleva mostrare in piazza questa ferita così grande. “Mi sono fatta una violenza da sola. Non volevo andare da Barbara. Ma poi lei mi ha detto che dovevo farlo. La gente gente deve sapere. Dovevo spiegare al pubblico quanto importante fosse restare a casa”.

Fiordaliso: “Le mie parole sono state travisate”

Da qui ovviamente la polemica nei confronti della D’Urso. Fiordaliso è dovuta quindi intervenire a mezzo social per spiegare meglio la situazione e sedare gli animi. “Sono stata travisata. Non volevo dire che Barbara mi abbia costretta. Ero addolorata e non volevo andare in trasmissione. Lei mi ha solo convinta a dare il mio contributo per dire alle persone di stare a casa. Si è davvero prodigata nelle scorse settimane in tal senso. Il fatto che le mie parole possano essere così manipolate mi fa davvero uscire fuori di senno.”

Il dolore della cantante, purtroppo, è simile a quello di molti che hanno visto andare via le persone care per un virus così spietato ed infido.

