Umberto Tozzi: la morte della prima moglie e i problemi con il figlio

Umberto Tozzi. Si apprende la notizia della morte della prima moglie, Serafina Scialò, 63 anni. La donna è anche madre del primo genito del cantante

E’ stata ritrovata senza vita Serafina Scialò, prima moglie del celebre cantante Umberto Tozzi e madre del suo primo genito, Nicola Armando. E’ stato il Nucleo operativo e radiomobile di Udine a fare la triste scoperta.

La donna, 63 anni, collaboratrice scolastica presso l’istituto Educandato Uccellis di Udine, non era rientrata a lavoro addirittura dalle festività natalizie, non aveva dato nessuna comunicazione ed era irraggiungibile da diverso tempo. Sono stati i suoi colleghi a dare l’allarme. Venerdì, dopo l’irruzione nella sua dimora, è avvenuta la scoperta tragica.

Serafina Scialò è stata moglie di Umberto Tozzi tra gli anni ’70 e ’80. Questo è stato il periodo dei suoi più grandi successi, rimasti intramontabili: Gloria, Gente di mare e Si può dare di più. Si sono sposati nel 1979 e separati nel 1984. Nel 1995 ha sposato la nuova compagna, Monica Michielotto, dalla quale ha avuto altri due figli, Gianluca e Natasha.

Il primo genito, Nicola Armando, sembra non avere un buon rapporto con il padre. Ha sempre preso le difese della madre, ormai scomparsa. “Se mi chiedono come mi chiamo rispondo Nicola Armando. Non dico mai Tozzi. Nego di essere suo parente. ”

Umberto Tozzi e il figlio Nicola Armando ai ferri corti

L’astio, a quanto pare, riguarda alcune dichiarazioni fatte dal cantante contro l’ex moglie. Egli sostiene che gli abbia sottratto del denaro, 450 milioni di lire divisi in due assegni. Tozzi ha raccontato che erano per dei fornitori: uno era di 100 milioni, l’altro di 350 milioni di lire. La Scialò li avrebbe intascati.

Di diverso avviso il figlio Nicola che dice: “Lui viaggiava sempre e non si faceva mai trovare. Lei era sola ed incinta. Le diede due assegni per ogni evenienza. Quando mamma lo lasciò, portò un assegno in banca. Non lo riscosse mai. L’altro assegno è ancora a casa.”

