Cecilia Rodriguez, lato B da urlo in costume, meglio di Belen – foto

Cecilia Rodriguez mentre fa yoga manda in tilt web e fan con uno scatto da capogiro. Bollente e bellissima, per molti meglio della sorella

Se la battano a colpi di scatti hot le due sorelle Rodriguez. Belle come il sole, anche se abbastanza lontane al momento, Belen e Cecelia, sono due bombe sexy. Lo hanno dimostrato più volte, una affianco all’altro, soprattutto indossando la loro collezione di costumi da bagno Me Fui. Belle e formose con il loro lato caliente, tipico della loro terra.

Ma nel suo ultimo scatto Checu, come la chiamano tutti, si è davvero superata. Costume da urlo e uno scatto che stuzzica la fantasia. Per alcuni è anche meglio di Belen. La fidanzata di Ignazio Moser posa di spalle, seduta a terra e il suo fondoschiena catalizza l’attenzione dei suoi fan. Slip a vita alta ma rotondità tutte in bella vista.

È su un materassino Checu e con la sguardo rivolto verso il basso. Lei scrive: “SURYA NAMASKARA• ☀️ 🙌🏻 🖐 Doveva essere alla 6.30 del mattino, ma io l’ho faccio alle 18.30 😉”. Il riferimento è al Saluto del Sole una delle posizioni di Yoga più conosciute che di solito, appunto, si svolge al mattino, al sorgere del sole, per poter sfruttare al meglio l’energia solare di quel momento.

Leggi anche >>> Belen Rodriguez è un fuoco: vestito bollente infiamma i fan – Foto

Una bomba di sensualità e bellezza che mette tutti d’accordo. Fan in delirio e che in coro dicono che a lei le si può perdonare proprio tutto.