Giorgia Rossi sfida Diletta Leotta , outfit da urlo: bellezza – FOTO

Giorgia Rossi, la giornalista sportiva romana fa impazzire i follower su Instagram. Bella si, ma soprattutto preparata e pronta per ripartire con il suo lavoro

L’Italia dello sport, in particolare quella del calcio, è sicuramente fortunata. Ad occuparsi di tenerci aggiornati con tutte le novità a riguardo c’è un gruppo di giornalisti sempre informati, pronti e preparati. Lo stop del campionato dovuto al Coronavirus ha tenuto in panchina anche loro. Adesso sono pronti a ricominciare.

Tra di essi ha sempre avuto un posto speciale nel cuore di tutti la frizzante Diletta Leotta. Ma già da tempo ha fatto breccia un’altra giornalista. Giovane, in gamba, con un curriculum eccezionale e, anche lei, bellissima.

Stiamo parlando di Giorgia Rossi. Romana, classe 1987. Come nelle più belle storie d’amore, la scintilla con il suo “fidanzato” è stata istantanea, è un amore che dura ancora oggi, quello con il calcio. Da bambina andò allo stadio e capì che quello sport avrebbe fatto parte della sua vita per sempre.

Giorgia Rossi: professionalità e bellezza

E’ stata presentatrice dei Mondiali di Russia 2018 su Canale 5. Quest’anno sono stati archiviati purtroppo gli Europei ma ritroveremo Giorgia alla conduzione di Pressing per la ripresa del campionato di Serie A. Ha lavorato a Tiki Taka a fianco di Pierluigi Pardo, Studio Sport, per Sky e Rai Sport.

E’ fidanzatissima con il collega Allessio Conti.

Oggi la ritroviamo su Instagram in una mise elegante ma professionale: camicia bianca e pantaloni lunghi, neri con un tocco di brillantini. “Ci siamo. Si riparte con Pressing.

Vi aspetto stasera alle 23.45 su Italia1″ – con questo messaggio Giorgia Rossi ci invita a seguirla.

Visualizza questo post su Instagram La mia “quarantena”. #atwork #tg #sportmediaset #italia1. Un post condiviso da Giorgia Rossi (@giorgy0506) in data: 21 Mag 2020 alle ore 1:57 PDT

I fan sono tutti pazzi per lei: “Io guardo te, Giorgia, mica Pressing… forza viola sempre!”, ” Finalmente, spettacolare Giorgia,unicamente incantevole”, “Non vedo l’ora, non tanto per il calcio, perché il mio Cagliari mi ha deluso, ma per vedere te che sei bellissima stupenda e meravigliosa, oltre che bravissima professionalmente, buon lavoro.”

