Cefalù. Uomo annegato, inutili i soccorsi. Scomparsa donna a Balestrate

Cefalù. Annegato un uomo nonostante i tempestivi soccorsi. Non si conoscono ancora le dinamiche dell’accaduto. Altra tragedia a Balestrate, sempre nel palermitano

Giorni di tragedia funesta nella zona del palermitano. La prima è avvenuta intorno alle 14.30 a Cefalù. Un uomo di 55 anni, Santo Durante, originario di Santa Flavia ma residente in Germania, è morto annegato.

E’ accaduto tutto sotto gli occhi degli altri bagnanti che frequentano la zona. Durante era in evidente stato di difficoltà, è stato tratto velocemente a riva ma le sue condizioni apparivano già disperate. A nulla sono valsi i soccorsi sopraggiunti tempestivamente. Spetterà alla Capitaneria di Porto portare avanti le indagini confrontandosi con il medico legale che dovrà accertare se si sia trattato di un malore improvviso che lo ha colto in acqua.

Fine settimana di tragedia nel palermitano, da Cefalù a Balestrate

A poca distanza, a Balestrate, si è consumata un’altra tragedia. Un ragazzo è stato recuperato dopo essersi tuffato in mare per trovare refrigerio. La corrente lo aveva trascinato via con sè. E’ stato lui stesso a riferire che non era solo ma in compagnia di una ragazza che risulta ancora oggi scomparsa.

Il fine settimana è stato particolarmente funesto per la provincia di Palermo. E’ morto infatti un giovane di 17 anni, investito da un’auto (una Dacia Logan) guidata da una ventunenne, mentre attraversava la circonvallazione. Le autorità stanno investigando per accertare dinamiche e responsabilità.

Nel primo pomeriggio di ieri c’è stato un grosso incidente tra le gallerie Capaci e Isola delle femmine, lungo l’autostrada A 29. Tamponamento a catena e quattro mezzi coinvolti. Sono sopraggiunte numerose ambulanze. Si registrano feriti ma le loro condizioni non sembrano essere gravi.

