Alla fine degli Stati Generali dell’economia il premier Conte traccia il percorso che il Paese dovrà affrontare per cambiare e riprendersi. Apertura alle opposizioni

Tira le somme degli Stati Generali dell’economia a Villa Pamphilj il premier Giuseppe Conte e parla dell’agenda da seguire per tirare su l’Italia da questo difficile momento che ha vissuto.

Lo ha detto subito e senza giri di parole. In questi giorni si è parlato di progetti concreti lungo linee e direttive precise per “reinventare l’Italia”. Tre, nello specifico, le direttive lungo le quali si deve svolgere il cambiamento: “Modernizzazione”, “Transizione energetica” e “Italia più inclusiva”.

Diversi quindi i paletti intorno ai quali si dovrà lavorare nei prossimi mesi. Dal potenziamento delle infrastrutture all’alta velocità fino alla fibra ottica, un intervento che servirà per “per colmare il divario digitale”. Si lavorerà anche nell’orizzonte di ridurre la burocrazia e far diventare l’Italia un Paese “più inclusivo”. Come? Con la riduzione del cuneo fiscale e benefici per i lavoratori, ha spiegato Conte.

Il premier ha anche parlato della riduzione dell’Iva, cosa ancora non certa ma una delle cose di cui “abbiamo discusso – ha ammesso – ma non abbiamo deciso anche perché è una misura costosa”. Spazio anche alla parte green con facilitazioni e benefici per cui punta su interventi a minor impatto ambientale.

Il premier Conte, fiducioso per il futuro dell’Italia

E non dimentica le donne il premier che spiega che al governo è stato presentato “un progetto di un voucher per pagare 500 donne all’anno che aspirano a diventare manager un Mba Executive dal valore di 35.000 euro”. Un suggerimento che è stato bene accolto e che potrebbe incentivare il ruolo delle donne nelle imprese. Solo il 6% è donna in 100 imprese.

Conte non è scettico, anzi. Si dice fiducioso e afferma: “Lavoriamo in un clima assolutamente produttivo e positivo. Che ci sia stata qualche notazione critica avviene in tutte le famiglie”. Molto fiducioso per la prospettiva dei prossimi mesi, arrvando fino a fine legislatura. Per il premier misure hanno un orizzonte pluriennale perché c’è bisogno di tempo: “Non si può fare tutto in qualche settimana o mese” puntualizza.

Conte, un messaggio per le opposizioni e per Zanardi

Guarda verso il lungo termine il premier che mette e tacere le critiche sulle possibili difficoltà al governo. E alle opposizioni che continuano a dire che gli Stati Generali sono solo state delle “passerelle” ci tiene a dire che ci sono stati degli incontri a tutto rondo con “le componenti della società”.

E dopo questa precisazione ha fatto sapere che incontrerà anche le opposizioni, singolarmente, per un confronto proficuo da iniziare già la prossima settimana.

Un pensiero da parte di Conte va anche ad Alex Zanardi che ricorda come un uomo coraggioso, resiliente e con una grande forza d’animo: “E’ l’esempio migliore dell’Italia che sa esprimere grandi campioni e grandi uomini” ha detto. E poi ancora, l’ex pilota è stato definito dal premier come un eroe del quotidiano che combatte un’ennesima guerra ma che ha tutto il popolo italiano al suo fianco.

