Lucifer 5, Netflix spoilera la data di uscita, poi tenta di riprendersi – VIDEO

Clamoroso scivolone di Netflix, che svela brevemente la data d’uscita della quinta stagione di Lucifer. La piattaforma tenta poi di rimediare con un video.

Tornano su Netflix le attesissime avventure di Lucifer Morningstar, interpretato da Tom Ellis. La serie tv, gioiellino della piattaforma americana, è attesa da milioni di fan, che per molti mesi (e da ogni parte del mondo) hanno chiesto a gran voce la quinta stagione ed una possibile sesta, non ancora confermata. Il 5 giugno dello scorso anno era stato dato l’okay per una quinta stagione già in produzione, la cui data di rilascio era fissata a maggio 2020. Sfortuna ha voluto che l’emergenza Covid fermasse le riprese dei set di tutto il mondo per svariati mesi. Ma adesso la nuova stagione di Lucifer è pronta ad andare in onda e la data di uscita, mantenuta così a lungo segreta, è stata svelata per errore dalla stessa piattaforma Netflix.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Cole Sprouse, accuse di violenza sessuale. Interviene anche Lili Reinhart

Lucifer 5, i 6.66 secondi di video per rimediare alla gaffe

“Stagione 5 parte 1 in arrivo il 21 agosto” si è letto brevemente sulla scheda introduttiva della serie, poco prima che la scritta venisse rimossa. Ma era troppo tardi: il popolo di Twitter è incredibilmente rapido quando si tratta di scovare notizie relative ai programmi televisivi e tutto ciò che trapela sul web si espande poi a macchia d’olio. Per cercare di riprendersi dalla gaffe, Netflix ha pubblicato dopo poche ore un video di 6.66 secondi (il magico numero di Lucifero), contente tutti i migliori momenti delle stagioni precedenti. Che dire, pare che ci attenda una stagione piuttosto… bollente.

Non sapevamo come darvi questa notizia, quindi ecco a voi 66.6 secondi dei momenti più bollenti di Lucifer per prepararvi alla quinta stagione. Dal 21 agosto su Netflix. pic.twitter.com/g5ucnVCFKp — Netflix Italia (@NetflixIT) June 22, 2020

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Vi ricordate Alice de I Cesaroni? Oggi ha 27 anni ed è bellissima – FOTO

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter