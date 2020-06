Roma, le urla all’alba svegliano la città: il mistero si infittisce. Sul gruppo Facebook, però, esplode l’ironia dei romani

Nessuno ama essere svegliato, in particolar modo all’alba e dalle urla che provengono fuori casa. In quella situazione, finisci soltanto per innervosirti e voler capire cos’è successo, cos’è che ha portato una persona ad urlare in questo modo da svegliare un intero quartiere.

Le urla a Roma svegliano la città: spavento orribile all’alba

Questo è ciò che è successo stamattina, all’alba, a Roma. Sul gruppo Facebook subito un utente è corso a chiedere se qualcuno, come lui, avesse sentito le urla raccapriccianti di una donna in zona via Mantegazza. Le risposte non si sono fatte attendere, tanti, come lui, sono stati svegliati da quelle urla raccapriccianti. Sono arrivate decine e decine di risposte da utenti che descrivevano nei dettagli le urla che sono stati costretti a sentire. “Era una donna, camminava, l’ho sentita chiaramente sotto la mia finestra” riferisce una donna, raccontando di essere stata svegliata prestissimo a causa dello spavento che quelle urla le hanno provocato.

