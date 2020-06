Bianca Guaccero, di giallo vestita: il vestitino è super corto

Bianca Guaccero ha condiviso poco fa uno scatto sui social in cui è vestita con un abitino color lime molto corto che mette in risalto le sue splendide gambe affusolate

Bianca Guaccero ha condiviso una foto, come fa di solito dagli studi Rai del suo programma ‘Detto Fatto‘, che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai Due. Tanti i commenti di apprezzamento e gradimento per la conduttrice come: “Bianca, mi sto innamorando di te”, “Ciao Bianca, anche oggi siete stati bravissimi, complimenti”, “Bella davvero, come una stella che brilla nella luce”, “Oggi super puntatona”, “Bellissima, wow” e tanti altri in poco più di un’ora dalla pubblicazione dello scatto della Guaccero.

LEGGI ANCHE -> Alessia Marcuzzi: uno splendido quadretto di Famiglia, lei è pazzesca FOTO

Bianca Guaccero

Visualizza questo post su Instagram Today mood… @dettofattorai Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal) in data: 23 Giu 2020 alle ore 7:53 PDT

Oggi, il collega della presentatrice della provincia di Bari, Gambi, ha dato credito ai rumors di una gravidanza della figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazotti, Aurora, che renderebbe quindi sua mamma, nonna. Commentando un video di Tik Tok della Hunziker e sua figlia ha esordito dicendo: “Oggi abbiamo una mamma che è anche nonna e una figlia che è anche mamma che ballano con noi”. A quel punto è intervenuta Bianca Guaccero per dissociarsi: “Scusa, Michelle Hunziker, io non c’entro nulla”.

LEGGI ANCHE -> Eleonora Pedron, fuson e canotta molto stretti: forme da panico FOTO

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Ma ci aveva già pensato Aurora Ramazzotti a smentire la dolce attesa con un divertente sondaggio su Instagram.