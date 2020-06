Vacanze 2020, i luoghi ideali in cui recarsi per non trovare folla

Numerosi sono gli italiani alla ricerca di luoghi dove non trovare folla, in cui trascorrere le vacanze di quest’anno: ecco quali sono i luoghi con meno affluenza turistica.

Quella che è appena iniziata, è un’estate che sicuramente non verrà vissuta con la naturale spensieratezza. Da poco l’Italia si è lasciata alle spalle mesi di sofferenze e tribolazioni, almeno in parte. Il Covid-19, è innegabile, ha modificato la quotidianità di ognuno, la percezione che si ha dell’altro, il modo di relazionarsi.

Nei più prudenti, nonostante ad oggi la curva epidemica sia in picchiata, restano dubbi e remore. La paura di recarsi in luoghi affollati non è rara. La bella stagione, però, è arrivata ed è tempo, per chi ne avesse voglia e soprattutto la possibilità, di pianificare le vacanze. Chi volesse per qualche giorno staccare dalla routine e recarsi in luoghi dove riposare senza finire nella bolgia, non deve disperare. Ci sono località nelle quali trovare tutto questo.

Vacanze 2020, le zone italiane in cui recarsi per evitare la folla

Dopo mesi di lockdown, timori e paure, la morsa del virus ha iniziato ad allentarsi. I cittadini, ora, si sentono più al sicuro anche se, come giusto che sia considerato che il virus non è sparito, il Governo continua a predicare prudenza.

Con l’arrivo del caldo e gli effetti positivi delle misure di prevenzioni, il Paese ora può tornare a respirare. Ora, per chi vi avesse la possibilità di farlo – magari approfittando anche degli incentivi in merito-, è il tempo di pensare a programmare le vacanze.

La redazione del Quotidiano.net ha individuato una lista di località ove potersi recare per trascorrere giorni di relax in tutta tranquillità evitando la folla. Utilizzando i dati dello scorso anno è risultato che le Regioni con maggior affluenza di avventori sono per il Nord: il Veneto, il Trentino-Alto Adige, l’Emilia Romagna e la Lombardia. Per il Centro: la Toscana ed il Lazio. Per il sud, invece, la Campania. Di converso le Regioni con meno affluenza erano state Abruzzo, Umbria, Valle d’Aosta e Basilicata. Infine, il Molise.

Un divario di affluenza di certo non determinato dalla carenza di attrazioni nelle Regioni meno frequentate. In Basilicata, ad esempio, è possibile visitare la città di Matera: capitale della cultura 2019. E non solo.

Numerosi i borghi che offrono la possibilità di provare esperienze uniche. Nell’entroterra lucano, ad esempio, si trovano il famoso “Ponte sulla luna” un ponte tibetano che collega due piccoli comuni, ed il “Volo dell’Angelo” un cavo d’acciaio che collega i Paesi Castelmezzano e Pietrapertosa.