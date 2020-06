Elisabetta Gregoraci in costume è una bellezza, che forme – FOTO

Elisabetta Gregoraci in costume è una bellezza, che forme. La modella e showgirl continua a stuzzicare i suoi fans con i continui scatti al mare

Elisabetta Gregoraci è una delle showgirl più amate della televisione italiana. Ha raggiunto l’apice del successo negli ultimi anni con la sua conduzione a Made in Sud insieme a Fatima Trotta e Gigi e Ross. Ad oggi ha più di un milione di followers su Instagram che la seguono e le scrivono sempre tanti complimenti.

Elisabetta Gregoraci fa impazzire i followers con le sue curve mozzafiato

Elisabetta in questo periodo si sta godendo le vacanze insieme ai suoi cari. Dopo la quarantena che ci ha costretti in casa per mesi e che ha messo a dura prova le sorti della nostra estate, ora con le dovute sicurezze possiamo tornare a viaggiare, goderci le vacanze al mare anche se armati di mascherine e di disinfettante. Elisabetta continua a pubblicare tante foto sul suo profilo Instagram: in tutte è felicissima, splende come un raggio di sole. L’ultimo scatto che ha pubblicato, in particolare, ha fatto girare la testa ai suoi amati fans. Nella foto è in costume da bagno, a bordo piscina. Un fisico mozzafiato e un sorriso che illumina più di una giornata di sole.

Lo scatto ha raggiunto migliaia di likes in pochissimi minuti e i commenti sotto la sua foto non si sono sprecati neanche questa volta. “Come fai? Sei pazzesca, ho attivato le notifiche ai tuoi post per non perdermi neanche una tua foto!”