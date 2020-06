Caterina Balivo in piscina il lato A spettacolare, bellissima- FOTO

Caterina Balivo pubblica delle foto delle sue vacanze dopo la fine della sua avventura nel programma Vieni da me

Quale sarà il futuro della carriera della presentatrice Caterina Balivo non è dato saperlo. Lei stessa, il 29 maggio scorso, durante l’ultima puntata del suo seguitissimo talk show, Vieni da me, ha dichiarato che non sarebbe tornata come padrona di casa nella prossima stagione ma si dedicherà ad atri progetti.

La corteggiano sia Sky che La7. Rimarrà in Rai? Ancora rumors ed indiscrezioni ma nessuna certezza.

Nel frattempo si gode le sue meritare vacanze in compagnia del marito, il manager finanziario Guido Maria Brera, e i loro due figli: Guido Alberto ( 8 anni ) e la piccola Cora ( 3 anni ).

Il weekend da sogno di Caterina Balivo

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Naike Rivelli mostra mamma Ornella Muti nuda -FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo) in data: 26 Giu 2020 alle ore 11:59 PDT

La ritroviamo oggi in alcuni scatti da lei pubblicati sul suo profilo Instagram. Un bikini azzurro, un sorriso smagliante, piscina paradisiaca e dietro di lei un panorama da togliere il fiato. Scrive una frase di accompagnamento alle immagini: “Il mio weekend inizia da qui, Buona serata ragazzi.”

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo) in data: 21 Giu 2020 alle ore 1:12 PDT

Tante le risposte di stima e ammirazione per lei da parte del pubblico che la segue sempre con passione e non vede l’ora di ritrovarla in una sua nuova avventura professionale: “La bellezza è nella totalità”, “Quanto sei dolce Caterina in questa foto, grazie mille anche a te, un abbraccio forte “, “Posso provare un po’ di sana invidia?”

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Gigi D’Alessio: dopo la Tatangelo, il cantante “si consola” con l’attrice