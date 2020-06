Emily Ratajkosky, sotto il vestito niente…o quasi – FOTO

La modella 29enne Emily Ratajkosky continua ad ammaliare i followers su Instagram con uno scatto senza veli che ne mostra il fisico scultoreo

Emily Ratajkosky, bellissima modella statunitense, ha raggiunto la fama nel 2013 grazie alla sua apparizione in topless nel video della canzone Blurred Lines di Robin Thicke e nel 2014 accanto a Ben Affleck è stata tra i protagonisti del thriller L’amore bugiardo (Gone Girl).

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—>Valentina Vignali alle terme: apoteosi di bellezza ed eros – Le Foto

Fisico mozzafiato e uno sguardo magnetico, appena qualche giorno fa Emily aveva incantato i suoi followers su Instagram con un cambio colore di capelli da castano a biondo caldo. Alla super modella di origini polacche che lavora per noti brand di abbigliamento e intimo non dispiace affatto rendere pubblica la sua vita privata con scatti che descrivono la sua relazione con il fidanzato. Il ragazzo in questione è Jeff Magid, produttore musicale che ha lavorato anche con Rihanna, e con cui Emily ha una relazione seria dal 2014.

Emily Ratajkosky e quel completo di tulle che fa impazzire paparazzi e followers – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Who is she? Wearing @inamoratawoman 📷 @elderordonez1 Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: 27 Giu 2020 alle ore 8:11 PDT

L’ultima foto postata da Emily Ratajkosky è uno scatto paparazzato che la ritrae mentre è con il fidanzato Jeff Magid per una cena a Soho New York. Il testo a margine della foto è un messaggio ironico ai fan, “Chi è lei?”. Questo perché la modella compare di spalle abbracciata stretta al suo ragazzo mentre indossa un completo tunica e pantalone cioccolato di tulle trasparente che lascia in bella mostra l’intimo indossato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Romina Power completamente nuda, la foto impazza nel web – FOTO

L’outfit in questione fa parte della collezione di abbigliamento e costumi InamorataWomen di cui la stessa Emily è l’ideatrice. Lo scatto ha ottenuto quasi un milione di impressions in pochissime ore e ovviamente i followers si sono scatenati: “Si sono girati anche i tavoli Emilia” commenta un ragazzo italiano che segue la modella e la apprezza per la bellezza divina.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter