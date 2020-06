Oggi non vedrete niente di più bello di Ginevra Lamborghini in costume. La sorella di Elettra è un vero splendore in due pezzi, che fisico pazzesco.

Visualizza questo post su Instagram Ehilà gamberona 🦐 🍤 #summer2020#tan#breakfast#coffetime#morning#summervibes#bikini#blondie Un post condiviso da Ginevra Lamborghini (@ginevra.lamborghini) in data: 27 Giu 2020 alle ore 12:31 PDT

Ormai è lotta serrata, con Ginevra Lamborghini in costume che sta cercando di spodestare sua sorella Elettra. Le due sono cliccatissime sui social, e sono anche molto diverse per canoni estetici.

Giunonica la cantante, che punta tutto su prorompenza delle sue forme ed anche sul carattere giocoso, allegro e spesse volte anche autoironico. Invece Ginevra Lamborghini si mostra spesso in costume, un questo periodo. Ed appare assai più delicata, in pose iper sensuali tali da incantare la sua folta fanbase. Arrivano complimenti da ogni dove e sono tutti meritatissimi per la ‘sorellina’. Che, va detto, è davvero bella ogni volta in un modo diverso.

Ginevra Lamborghini costume, la ragazza è un vero splendore

Visualizza questo post su Instagram 💙 Un post condiviso da Ginevra Lamborghini (@ginevra.lamborghini) in data: 1 Giu 2020 alle ore 4:07 PDT

Però sulla vita privata di Ginevra non conosciamo ancora tanto. Sappiamo che ha completato gli studi e che è bene inserita ora nell’azienda di famiglia. E che ha poi tanti interessi. A lei basta poco per diventare anche una celebrità social. In fondo già lo è, visto che sempre più si parla di lei. Chissà che non la vedremo presto anche in televisione.

Visualizza questo post su Instagram May days🌼 Un post condiviso da Ginevra Lamborghini (@ginevra.lamborghini) in data: 22 Mag 2020 alle ore 3:28 PDT