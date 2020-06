Bonus 1000 euro, chi potrà beneficiarne: le categorie

Al via il bonus di mille euro per medici e dentisti da richiedere all’Enpam, l’Ente previdenziale dei medici e degli odontoiatri.

Si tratta di mille euro al mese per tre mesi e a beneficiarne saranno solo i medici e gli odontoiatri che vantano i requisiti richiesti. In particolare, il bonus è dedicato ai giovani, ai pensionati e ai professionisti in ritardo con il versamento dei contributi, che erano stati esclusi dalla prima versione del bonus.

Il nuovo bonus viene denominato “nuovo bonus Enpam +” e potenzialmente sarà erogato a circa 31mila iscritti all’Ente previdenziale.

Ovviamente la misura si aggiunge al primo bonus erogato a circa 60mila camici bianchi che hanno già ricevuto il primo bonus da mille euro, per un totale di circa 140 milioni di euro.

I requisiti del bonus destinato ai medici e agli odontoiatri prima esclusi

Il bonus nuovo bonus Enpam +, come detto, sarà in parte versato anche ai medici pensionati che però continuano a lavorare.

In particolare, si tratta dei pensionati che hanno versato alla Fondazione i contributi di Quota B sul reddito professionale prodotto nel 2018.

In questo caso la misura ammonta a 500 euro al mese (sempre per tre mesi).

I medici o odontoiatri pensionati che hanno scelto di versare il contributo ridotto avranno diritto a un bonus dimidiato.

In ogni caso, il reddito dichiarato relativamente al 2018 non deve essere stato superiore ai 75mila euro lordi.

Gli altri requisiti per l’ottenimento del bonus sono i seguenti:

1) deve essersi verfiicata una diminuzione del fatturato superiore al 33% rispetto all’ultimo trimestre del 2019 (da autocertificare);

2) bisogna dimostrare la propria regolarità contributiva.

La domanda deve essere inoltrata telematicamente sulla pagine web dell’Enpam.

