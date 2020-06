10 trucchi per dimagrire velocemente: perdere peso in fretta. Dopo la quarantena tutti siamo ingrassati e ora sorge il problema della bilancia

Perdere peso in fretta, senza faticare troppo, è il sogno di tutte. Dopo la quarantena abbiamo tutti messo peso e non è facile dimagrire subito per metterci in forma ed essere pronti alla prova costume. Dal movimento alla regolarità dei pasti, dalle tisane dimagranti alle strategie di acquisto. Se siete alla ricerca di una soluzione per perdere peso in fretta, siete nel posto giusto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, Sileri: Il vaccino potrebbe arrivare a fine anno o ad inizio 2021

Come dimagrire velocemente in questo periodo per la prova costume

Il primo trucco per perdere peso è aumentare l’esercizio fisico e muoversi di più. L’ideale sarebbe dedicarsi con costanza a uno di questi sport. Se non avete molto tempo per praticare uno sport, ponetevi l’obiettivo di camminare velocemente o andare a correre almeno mezz’ora al giorno: darete una bella svegliata al vostro metabolismo e brucerete molti grassi. Potrebbe esservi utile utilizzare un contapassi per aiutarvi a monitorare il numero delle calorie bruciate e incentivarvi a fare più movimento. Dimagrire velocemente con l’attività fisica non è facile come sembra: vi basterà salire le scale ogni giorno invece di prendere l’ascensore, oppure dedicate più tempo alle pulizie casalinghe. La sedentarietà fa male e due passi ogni tanto aiutano a smaltire più velocemente il cibo ingerito.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, i contagi in Europa tornano a salire dopo mesi

L’ideale di andare in palestra non vi alletta molto, ci sono metodi più divertenti per mantenersi in forma e lo shopping è uno di questi. Importante anche non saltare i pasti, a partire dalla prima colazione che dev’essere il pasto più abbondante della giornata. Bevete molta acqua, riposate otto ore a notte e lavatevi i denti dopo mangiato.