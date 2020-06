La singolar tenzone Diletta Leotta Giorgia Rossi che sta avvenendo tutta a distanza sui social vede il ‘contrattacco’ della catanese. Scatti magnifici.

Da un pò di tempo c’è un confronto Diletta Leotta Giorgia Rossi su Instagram. Il reame di sua maestà Diletta è messo in pericolo dalla ascesa della bravissima e bellissima collega di SportMediaset. Ma la 28enne siciliana non ci sta a perdere visibilità. Una cosa che già di per se appare impossibile.

Ed ecco che la catanese va avanti per la sua strada, sempre con post conturbanti e pregni di sensualità. Scatti recenti realizzati a San Siro nel bel mezzo del suo lavoro ci mostrano il volto di punta di DAZN intenta nella realizzazione di una serie di appunti. Lei scrive: “Vita da stadio”. E fanno bella mostra le sue gambe, che veramente hanno un qualcosa di sensazionale. Con questo solo scatto, Diletta ha totalizzato la bellezza di 262 ‘mi piace’ ed oltre mille commenti da parte dei suoi numerosissimi followers.

Diletta Leotta Giorgia Rossi, la corona di regina di Instagram per ora è della siciliana

Lei è bellissima come sempre. Ma va detto che anche la Rossi ne ha di carte da giocare. La 33enne facente parte della redazione di SportMediaset unisce, al pari della (per ora) più illustre collega un notevole bagaglio di conoscenze nell’ambito calcistico. Anche la conduttrice di ‘Pressing Serie A’ nonché presentatrice del telegiornale sportivo di Mediaset sta facendo proseliti. Di certo è un duello bellissimo, tra due bellissime. Ed è uno di quei casi in cui vincono tutti i loro followers ed ammiratori.

