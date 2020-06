Wanda Nara ha postato su Instagram uno scatto in costume: boom di cuoricini per la moglie di Icardi.

Wanda Nara è uno dei personaggi più chiacchierati del web. La moglie di Mauro Icardi, seguita da 6,6 milioni di follower su Instagram, illumina il mondo dei social con i suoi scatti provocanti e bollenti. L’argentina ama far vedere le sue ‘curve’ mostruose raccogliendo tantissimi cuoricini. Nell’ultimo scatto condiviso in rete, Wanda ha esagerato: la 33enne si lascia ammirare dai fan in costume davanti allo specchio. Lo scatto, in pochissimi minuti, ha collezionato 28mila likes.

Lo scatto davanti allo specchio di Wanda Nara

Wanda ha messo sui social una foto da cardiopalma. La moglie di Mauro Icardi, in costume, mette in primissimo piano il suo seno esplosivo. Se siete curiosi di guardare l’immagine, cliccate su successivo.