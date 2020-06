Il frullato sgonfia pancia può essere preparato a casa, in mood facile e veloce e solo con quattro ingredienti per creare dei gusti sempre diversi

Avere gonfiore addominale e sentire che la pancia non è proprio al top è una situazione che capita purtroppo spesso. Non bisogna disperare però perché come sempre capita a tutto c’è un rimedio.

Da provare è il frullato sgonfia pancia, facile, pratico e veloce, da preparare in casa, senza troppa difficoltà con soli quattro ingredienti. Un mix salutare e benefico che aiuta a diminuire il gonfiore e a far sentire più leggeri e in forma regalando un dolce benessere psicofisico.

Il frullato sgonfia pancia può essere portato anche fuori porta, in borsa, per averlo sempre con sé in una bottiglia termica che lo mantiene fresco. Può essere bevuto al mattino, prima di uscire per lavoro o impegni personali o anche durante la giornata. In questo modo il frullato aiuta a prevenire il fastidio allo stomaco.

Frullato sgonfia pancia, gli ingredienti

Gli ingredienti per preparare in casa il frullato sgonfia pancia sono quattro e anche molto semplici. Il motivo? Non sono fissi ma combinabili a seconda dei propri gusti. La regola generale è quella di mischiare una bevanda vegetale, la cannella, un frutto e l’avena. La bevanda e il frutto sono a scelta così che ogni volta si può preparare anche un frullato diverso con abbinamenti sempre nuovi e gusti da scoprire.

Come bevanda vegetale si può scegliere tra quella di soia, riso integrale, cocco, avena, farro e quinoa. La cosa fondamentale è che non ci siano zuccheri aggiunti. In alternativa si può anche sostituire con dello yogurt greco che conferire al frullato cremosità.

Vale lo stesso anche per i frutti, se ne possono scegliere anche due di diversa tipologia e mixarli insieme all’avena che è l’alimento sgonfia pancia per eccellenza, bevanda o yogurt, cannella e dei cubetti di ghiaccio. Ed ecco che il frullato è pronto, da bere subito o conservare.

