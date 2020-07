Scatto Alessia Marcuzzi costume, la presentatrice televisiva romana regala degli scatti da lasciare senza respiro. Il suo profilo Instagram è un vero show.

Visualizza questo post su Instagram Kind of Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: 30 Giu 2020 alle ore 9:02 PDT

Se c’è qualcuna che si avvicina il più possibile ad Ariel, la Sirenetta di disneyana memoria, quella è senza ombra di dubbio Alessia Marcuzzi in costume da bagno. Tale accostamento viene facile da fare, dopo avere ammirato gli ultimi scatti pubblicati dalla conduttrice televisiva di Mediaset sul suo profilo personale Instagram.

E viene impossibile da pensare che a novembre la bella Alessia compirà un ulteriore passo di avvicinamento verso il mezzo secolo di vita. La sua carta di identità riferisce che saranno infatti 48 le primavere messe alle spalle. Ma possono sembrare tranquillamente la metà, o anche di meno. La Marcuzzi si mantiene da sempre tonica, in forma perfetta e con una bellezza ed un fascino pressoché intatti.

Alessia Marcuzzi costume, il più grande spettacolo dopo il Big Bang

Visualizza questo post su Instagram Kind of Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: 30 Giu 2020 alle ore 7:53 PDT

È così da sempre, sin da quando ci siamo abituati a vederla in televisione con una certa costanza a partire soprattutto dagli anni ’90. Ma tra i suoi pregi non c’è solamente la perfezione estetica, messa in risalto in particolar modo dall’esibirsi della stessa Alessia Marcuzzi in costume. La conduttrice tv romana è anche molto esuberante e spesso autoironica. Doti di genuinità e di schiettezza che non fanno altro che farcela amare ed ammirare ancora di più.

