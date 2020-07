Più bella di un’opera d’arte: Elisabetta Canalis in costume a tinte feline è una sirena tentatrice. Impossibile resisterle, con quel corpo da favola.

Visualizza questo post su Instagram 🐆 Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 1 Lug 2020 alle ore 12:08 PDT

È di una bellezza graffiante, sconcertante, Elisabetta Canalis in costume leopardato. La tenuta da mare scelta dalla ex velina – che nell’immaginario collettivo di tutti noi resterà per sempre LA Velina – è di tremendo impatto.

La sassarese, da diverso tempo ormai trapiantata negli Stati Uniti dove ha messo su famiglia, lascia tutti di stucco con il suo outfit. Il costume tutto d’un pezzo che indossa e che la copre anche più del dovuto non riesce comunque a celarne l’immensa bellezza. Ed Elisabetta Canalis emana sensualità, femminilità ed istinti ferini da ogni dove. Davvero è uno spettacolo unico, di quelli che vorremmo non finissero mai. Roba da non sbattere le palpebre per non perdersi neppure un microsocondo di ciò che di talmente meraviglioso stiamo ammirando.

Elisabetta Canalis costume, lei è una meraviglia della natura