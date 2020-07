Immagini Federica Nargi costume: la modella e showgirl ‘devasta’ tutti con il suo corpo tremendo. Uno spettacolo unico, i followers su Instagram vanno ko.

Visualizza questo post su Instagram 🇮🇹♥️ #vacanzeitaliane #ostuni #pugliabella #summer2020 Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi) in data: 30 Giu 2020 alle ore 12:11 PDT

È magnifica Federica Nargi in costume. Le vacanze per la 30enne modella sono cominciate ufficialmente da qualche giorno, come fa sapere lei stessa con un post su Instagram. Assieme ad Alessandro Matri, suo partner da una vita, e con le loro due bellissime figlie, la Nargi è andata in Puglia.

La famigliola felice si trova ad Ostuni, in provincia di Brindisi. Ma lì è la stessa Federica ad aggiungere ulteriore bellezza ad un posto già di per sé splendido. Sono giorni di totale buonumore e di relax, sentimenti che la bellissima romana intende condividere con i suoi tanti utenti. E la speranza è che tutti quanti possano replicare quel che sta vivendo lei adesso. In splendida forma, con un partner e delle bimbe che la amano.

Federica Nargi costume, Matri è l’uomo più fortunato del mondo