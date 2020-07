Juventus-Torino: le probabili formazioni ed i precedenti del derby della Mole

Le probabili formazioni ed i precedenti del derby Juventus-Torino, match valido per la 30esima giornata di campionato ed in programma domani sera.

La 30esima giornata di Serie A si aprirà domani pomeriggio, sabato 4 luglio, con il derby della Mole tra Juventus e Torino. Oltre per l’accesa rivalità tra le due tifoserie e la sua storia ultracentenaria, la stracittadina di domani potrebbe rappresentare un match importante per entrambe le compagini. Da una parte, i bianconeri in cima alla classifica che potrebbero, in caso di vittoria, portarsi a più 7 dalla Lazio, impegnata in serata contro il Milan. Dall’altra, il club granata che gravità a metà classifica e spera ancora in una rimonta per raggiungere la zona Europa, ora distante 14 lunghezze. Il calcio d’inizio è in programma alle ore 17:15 allo Stadium di Torino.

Leggi anche —> Juventus: Genoa battuto 3-1 in trasferta, ma la lotta Scudetto è apertissima

Juventus-Torino: le probabili formazioni

Nuovamente in campo con il 4-3-3 la Juventus di Sarri che potrebbe ritrovare tra i pali Gigi Buffon, fresco di rinnovo contrattuale e che dopo lo stop ha trovato spazio solo in Coppa Italia. Davanti all’estremo difensore italiano, stessa difesa vista in trasferta contro il Genoa con Cuadrado e Danilo sulle corsie esterne e Bonucci e De Ligt centrali. Sulla linea mediana solito trio con Matuidi, Bentancur e Pjanic, ormai da giorni un giocatore del Barcellona, mentre in attacco confermato il tridente Bernardeschi–Dybala-Ronaldo, con il solito probabile inserimento di Douglas Costa in corsa.

Il tecnico Longo, reduce dal Ko contro la Lazio in casa si affida ancora al 3-5-2 con Sirigu tra i pali e la linea difensiva composta da Bremer, Nkoulou e Izzo, che torna titolare dopo la panchina contro i biancocelesti. A centrocampo, sulle fasce ci saranno De Silvestri e Ansaldi, mentre al centro stesso trio visto la scorsa giornata formato da Meité, Rincon e Lukic. In attacco Belotti e Verdi con Zaza che scalpiterà in panchina per entrare in campo e sfidare la sua ex squadra.

Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Sarri.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Lukic, Ansaldi; Verdi, Belotti. Allenatore: Longo.

ARBITRO: Fabio Maresca della sezione di Napoli.

Leggi anche —> Juventus, nuovo scambio con il Barcellona: in ballo un top player blaugrana

Juventus-Torino: i precedenti della stracittadina

Quello di sabato rappresenta il 150esimo derby della Mole in Serie A. Nel computo generale, nettamente avanti la Vecchia Signora capace di conquistare quasi la metà degli incontri, 71, contro i 35 successi dei Granata, 43 sono, invece, i pareggi. In casa bianconera, il divario rimane praticamente invariato: su 74 sfide, 38 sono le vittorie della Juve, 16 quelle del Torino e 20 i pareggi.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.