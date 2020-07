Vittoria Puccini in splendida forma, fisico pazzesco e gran sorriso – Foto

Vittoria Puccini su Instagram sorridente, bella e spensierata mentre prende il sole insieme ad una sua cara amica

Visualizza questo post su Instagram #finally #friendship #smiles 🌈🌞🌻🌊🦋❣️ @camiregoli Un post condiviso da Vittoria Puccini (@vittoriapucciniofficial) in data: 2 Lug 2020 alle ore 1:36 PDT

Sorriso a 32 denti per Vittoria Puccini che si gode la sua estate in totale relax e allegria. L’attrice, ex di Alessandro Preziosi, nel suo ultimo post su Instagram si mostra solare e spensierata. Una giornata d’estate in compagnia della sua amica, che lei tagga come @camiregoli. Le due prendono il sole sdraiate sui lettini e sorridono in una complicità che solo le amiche sanno e possono capire.

Con il sole in faccia, tanto che la Puccini deve mettere la mano davanti agli occhi, le due sono sorridentissime, arricciano il naso come spesso si fa quando si ride a crepapelle e mostrano un sorriso smagliante. Entrambe in costume, un due pezzi nero, si divertono con poco.

La Puccini non è ancora molto abbronzata, la sua pelle molto chiara, ha preso un po’ di colorito ma per una bella abbronzatura ci vuole ancora del tempo. È in gran forma e il suo fisico scolpito sempre asciutto e longilineo è pazzesco. Non dà molte spiegazioni al post ma scrive soltanto alcuni hashtag che sono emblematici “#finally #friendship #smiles 🌈🌞🌻🌊🦋❣️ @camiregoli”.

Un momento molto sereno per l’attrice che da diverso tempo sta al fianco di Fabrizio Lucci, direttore di fotografia che le ha fatto perdere letteralmente la testa dopo la fine della sua storia d’amore con Alessandro Preziosi. Nel frattempo però i due sono tornati insieme, ecco perché.

