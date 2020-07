Vi ricordate Isabella di Elisa di Rivombrosa? Oggi ha 48 anni, è così – FOTO

Era la dama di compagnia di Lucrezia, in Elisa di Rivombrosa. La bellissima donna che si prendeva cura di lei, con cui Lucrezia si confidava riguardo a tutto, amori, inganni, tradimenti, tutto quanto. E che alla fine, presa dalla sofferenza, l’ha tradita.

Era la dama di compagnia di Lucrezia in Elisa di Rivombrosa, oggi è così

Era una storia complicata quella di Isabella e che in molti hanno faticato a capire per molto tempo. Non si sa se si trattava di amore o ossessione, ma Isabella aveva un rapporto morboso con la sua signora. Era gelosa degli uomini che vedeva, le stava vicino ad ogni passo, e alla fine dopo una lite e dopo aver capito che genere di persona aveva accanto, ha deciso di tradirla. Questo l’è costato la vita: Isabella è stata uccisa e gettata in un fiume dal maggiordomo di Lucrezia. Poi, nella seconda serie della fiction, il colpo di scena: Isabella è sopravvissuta, è stata trovata nel fiume e da lì ha cominciato una nuova vita, a Napoli e lontano da tutto e da tutti. Elisa la rincontra dopo la morte di Fabrizio.

Ad interpretare Isabella è Linda Batista, che oggi ha 48 anni. Nonostante gli anni siano passati anche per lei, non è cambiata affatto: è ancora quella bellissima giovane donna che abbiano conosciuto diciassette anni fa nella fiction che ha stravolto la televisione italiana. Oggi possiamo rivederla nella replica del nuovo episodio che sta per andare in onda.